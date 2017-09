VÉRONNEAU, Maurice



Anciennement résident de Saint-Louis-de-Gonzague, le 24 septembre 2017, à l’âge de 83 ans est décédé M. Maurice Véronneau, époux de feu Mme Raymonde Desmarais.Il laisse dans le deuil ses enfants: Daniel, Michel (Lyne) et Lyne (François), ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants. Il laisse également ses soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces de même qu’autres parents et amis.La famille vous accueillera le mercredi 4 octobre 2017 de midi à 16h au:GIBEAU-GENDRON107 VINCENTST-CHRYSOSTOME, J0S 1R0450-826-3131Une liturgie de la Parole suivra à 16h au salon. L’inhumation se fera ultérieurement au cimetière de St-Louis-de-Gonzague.