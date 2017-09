MASSE, Céline



À Ste-Madeleine, le 23 septembre 2017, à l'âge de 51 ans, est décédée Céline Masse, fille de feu Gabriel Masse et feu Rita Boucher et épouse de Robert Constantineau.



Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses frères et ses soeurs: Pauline (Luc), Raymond (Marie), Muriel, Lise (Michel), Serge, Yvette (Mario), Rachel (François), Manon (André) et Nathalie (Benoit), ses beaux-parents Claude et Thérèse Constantineau, son beau-frère Daniel (Annette), sa belle-soeur Lyne (Shawn) et feu Josée (Michel), ses neveux, nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.



La famille recevra les condoléances le samedi 30 septembre 2017 de 11h à 15h, au:



371, BOUL. L'ANGE GARDIEN

L'ASSOMPTION, Qc, J5W 1S4

450-589-5550 www.guilbault.info



Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Hébergement L'Entre-Deux, 1625 rue Bourassa, Longueuil, Qc, J4J 3A5.