PLANTE, Marcel



À Drummondville, le 18 septembre 2017, est décédé à l’âge de 82 ans, M. Marcel Plante, conjoint de Mme Jeanne Roy, demeurant à Drummondville.M. Plante laisse dans le deuil, outre sa conjointe, ses enfants: Daniel Plante et sa conjointe, Lyne Plante et son conjoint, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, sa soeur Colette Robidoux, la mère de ses enfants, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux, nièces ainsi que de nombreux autres parents et amis.La crémation a eu lieu au crématorium Yves Houle. La famille accueillera parents et amis au:130 RUE LINDSAY, DRUMMONDVILLEle dimanche 1er octobre 2017 de 12h à 16h. Des prières auront lieu le dimanche 1er octobre à 16h au centre funéraire. L'inhumation au cimetière Notre-Dame-des-Neiges aura lieu ultérieurement.CENTRE FUNÉRAIRE YVES HOULETél. 819-478-0222 / 1-800-561-2881Téléc. 819-477-4289 www.yveshoule.com