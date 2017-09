FAGNANT, Fernand



À la Maison Adhémar-Dion, le 24 septembre 2017, à l'âge de 90 ans, est décédé M. Fernand Fagnant, époux de Mme Clarisse Joyal.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Denis (Henriette), Yvon (Johanne), Johanne (René), Mario (Manon), Jean-Claude (Nathalie) et Sylvain (Manon), ses dix petits-enfants, ses onze arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que de nombreux amis.Il sera exposé au:384, RUE DU VILLAGEREPENTIGNY (Secteur Le Gardeur)le vendredi 29 septembre de 19h à 22h et le samedi 30 septembre dès 9h. Les funérailles suivront ce samedi à 11h en l'église St-Paul L'Ermite.La famille tient à remercier tout le personnel et les bénévoles de la Maison Adhémar-Dion ainsi que la Coopérative de soutien à domicile de la MRC L'Assomption pour les bons soins prodigués.Des dons à la Maison Adhémar-Dion seraient appréciés.