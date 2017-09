VAILLANCOURT, Ernest



À Laval, le 23 septembre 2017, à l’âge de 92 ans, est décédé M. Ernest Vaillancourt, époux de Mme Pauline Locas.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses six enfants: Michel (Christiane), Danielle (Gilles), Ernest "Titi" (Francine), Réal (Annette), Normand (Johanne) et France (Mario), ses petits-enfants, arrière-petits-enfants, sa soeur Cécile, sa belle-soeur Gertrude, neveux, nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 29 septembre de 14h à 17h et de 19h à 21h et samedi dès 10h au complexe funéraire:FABREVILLE, LAVAL450-473-5934Les funérailles auront lieu le samedi 30 septembre à 13h en l’église St-Ferdinand, 3250 rue Esther, Laval et de là au cimetière de Ste-Rose.