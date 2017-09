HEYTENS, Alain



C'est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès prématuré de notre ami Alain. Il est décédé au centre palliatif de l’hôpital Maisonneuve/Rosemont, samedi le 2 septembre 2017 à l’âge de 58 ans. Il laisse derrière lui plusieurs proches et amis.Alain "et tous ceux qui ont croisé son chemin ont été touchés par son authenticité et son sens de la répartie. Il nous a aimés et appréciés véritablement. Il était un ami sincère avec une écoute sans pareil.Selon la volonté d’Alain, aucune cérémonie religieuse n'aura lieu. Il a choisi de remettre l’ensemble de sa succession à la Fondation de l’Hôpital de Montréal pour enfants.Son urne a été mise en terre, en présence de sa famille, vendredi le 15 septembre 2017 au cimetière Hawthorn-Dale du Complexe Funéraire des Trembles.Les condoléances peuvent être envoyées à b.leduc@sympatico.ca