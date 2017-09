TAILLON, Guy



27 juin 1941 - 21 septembre 2017À Mont-Laurier, le 21 septembre 2017, est décédé subitement Guy Taillon, né à Montréal et ayant vécu longtemps à Laval.Il laisse dans le deuil son épouse, Louise Campeau, ses enfants Michel (Olivia) et Mireille (Marc), ses petits-enfants Erwan et Marion, ses frères et soeurs, sa belle-famille, ses autres parents et ses amis.Grand amateur de chasse et de pêche, artisan de talent, il nous manque infiniment...Conformément à sa volonté, il n'y aura pas d'exposition. Un recueillement en présence des cendres aura lieu à une date ultérieure.Laà qui la direction des funérailles a été confiée offre à la famille éprouvée ses plus sincères condoléances.