ULRICH (née TREMBLAY)

Jeanne



À Châteauguay, le 25 septembre 2017, à l’âge de 98 ans et 11 mois, est décédée Mme Jeanne Tremblay, épouse de feu Bernard Ulrich.Elle laisse dans le deuil ses enfants; Claire (Georges), Serge (Jacinte), Claudette, Denis (Francine), Jean (Karine) et Danièle (Alain), ses petits-enfants, arrière-petits-enfants et arrière-arrière-petits-enfants, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera, au complexe funéraire:96, BOUL. ST-JEAN-BAPTISTECHÂTEAUGUAY, 450 699-9919www.alexandrenicole.comle jeudi 28 septembre de 14h à 17h et de 19h à 21h ainsi que le vendredi 29 septembre de 10h à 11h. Une cérémonie religieuse aura ensuite lieu, le vendredi 29 septembre à 11h en la chapelle du complexe, le tout suivi de l’inhumation au cimetière St-Joachim (1, boul. d’Youville, Châteauguay).