DUBOIS, Lionel



À Laurier-Station, le 20 septembre 2017, à l’âge de 87 ans, est décédé accidentellement monsieur Lionel Dubois, époux de madame Gisèle Forget. Il était natif de St-Flavien.Il laisse dans le deuil ses enfants: Carole (Yvon Lamontagne), René (Nicole Boivin); Christian (Sylvie Plamondon), Jean (Carole Fortin), Manon, Richard (Guylaine Proulx), Lise; ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants; ses frères: Marie-Louis Dubois (Marthe Fournier), Paul Croteau, sa soeur Murielle Roy (André Roy); ses beaux-frères et belles-soeurs: Jacqueline Forget, Jeannine Dubois et William Simms; plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s.La famille vous accueillera à la:BEAUDOIN, FERLAND, DUPUIS1, RUE ROBERGE, ST-FLAVIENle vendredi 29 septembre 2017 de 14h à 16h30, de 19h à 21h30 et samedi à compter de 9h. Le service religieux sera célébré le samedi 30 septembre à 11h en l’église St-Flavien et de là au cimetière paroissial.Site internet : www.salonsdupuis.comCourriel : info @salonsdupuis.com