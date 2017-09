DESCÔTEAUX, Gilles

À Montréal, le 24 septembre 2017, à l'âge de 75 ans, est décédé M. Gilles Descôteaux, fils de feu Marie-Anna Poirier et de feu Thomas Descôteaux. Il était l'époux de Christiane Imbeau.



Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Isabelle (Sébastien), Marjolaine (Germain) et Caroline (Stéphane), ses petits-enfants Jérémie, Justine, Timothée, Charles et Lily-Rose.



Il laisse également dans le deuil ses frères et soeurs Marina, Jean-Guy, Yvan, Micheline, Michel et Normand, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.



La famille recevra les condoléances au salon:





4250, ONTARIO ESTMONTRÉALle dimanche 1er octobre de 13h à 17h. Une cérémonie commémorative aura lieu au salon à 16h15.Du stationnement est disponible à l'école secondaire Chomedey-de-Maisonneuve, située angle Ontario Est et Letourneux.