DE CHANTAL, Pierre



De Ste-Thérèse, le 17 septembre 2017, à l'âge de 74 ans, est décédé M. Pierre De Chantal, époux de Mme Nicole Talbot.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Sylvain, ses petits-enfants Gabriel et Angélique, ses frères, soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances au:418 BOUL. LABELLE (angle autoroute 640)ROSEMÈREle samedi 30 septembre de 18h à 21h. Une réunion de prières aura lieu ce jour même au salon à 20h30.