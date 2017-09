LAMOUREUX, Réal



Le 25 septembre 2017, à l’âge de, est décédé Réal Lamoureux, époux de feu Madeleine Beauchamp.Il laisse dans le deuil ses enfants Huguette (Jacques), Serge (Micheline), Micheline et Ghislaine, ses neuf petits-enfants, ses dix-neuf arrière-petits-enfants et un arrière-arrière-petit-fils à venir ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra vos condoléances au:McMASTERVILLE, QC J3G 0K5Tél. 450 467-4780 www.salondemers.comle vendredi 29 septembre 2017 de 12h à 20h.