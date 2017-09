TARDIF, André



À Laval, le 24 septembre 2017, à l’âge de 74 ans, est décédé M. André Tardif, retraité de Bombardier, époux de Mme Claire Villeneuve.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Stéphane et Nadine, ses petits-enfants Élizabeth, Anthony, Daphnée et Mégane, son arrière-petit-fils Nathan, ses frères Rolland, Jean-Louis et leurs conjointes ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances au:146, RUE SAINT-LOUISSAINT-EUSTACHE, QC J7R 1Y2Tél: 514-871-2020www.dignitequebec.comle dimanche 1er octobre de 13h à 19h. Une cérémonie aura lieu le même jour à 19h en la chapelle du salon funéraire.Au lieu de fleurs, un don à la Maison des Soins Palliatifs de Laval serait apprécié.