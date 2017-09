ROBERTS DELORME, Fernande



À l’Hôpital Ste-Anne, le 24 septembre 2017, est décédée à l'âge de 83 ans, Madame Fernande Delorme-Roberts, épouse de Ward A. Roberts, demeurant à Ste-Anne-de-Bellevue.Outre son époux, la défunte laisse dans le deuil ses enfants: Ronald (Lyne Desjardins), Gary André (Ghislaine Goyette) et John Allan (Chantal Gougeon), ses petits-enfants: Zachary et Océane. La défunte laisse également dans le deuil son frère Roger Delorme (Micheline Chagnon) ainsi que plusieurs beaux-frères et belles-soeurs, neveux, nièces et autres parents et amis.Mme Fernande Delorme Roberts sera exposée le samedi 30 septembre 2017 à 10h au:LALIME & BOISVERT1166 RUE ST-ANDRÉ, ACTON VALELes funérailles seront célébrées ce même samedi à 13h30 en l’église St-André d’Acton Vale suivies de l’inhumation.Mme Fernande Delorme-Roberts a été infirmière pendant 42 ans à l’Hôpital Notre-Dame de Montréal.