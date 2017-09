WILKINSON GINGRAS

Anna-Marie



À Montréal, le 19 septembre 2017, à l'âge de 95 ans, est décédée madame Anna-Marie Gingras, épouse de feu monsieur Albert Wilkinson.Elle laisse dans le deuil ses filles: Louise (feu Michel St-Louis) et Lorraine (Christian Guillemette), ses petits-fils: Francis Gingras (Julie Gravel) ainsi que Charles-Olivier Gingras, ses arrière-petits-fils: Alexis et Gabriel ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au Complexe Funéraire Urgel Bourgie, au 3955 Chemin Côte de Liesse, ville St-Laurent,le samedi 30 septembre 2017 de 14h à 17h et 19h à 21h et le dimanche 1er octobre 2017 de 10h à 12h, suivi des funérailles qui auront lieu à 12h, au salon.La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Biermans pour le soutien et les bons soins prodigués.