[AUDIO] Georges Laraque répond à un message texte raciste en ondes

Georges Laraque a profité de sa tribune, mercredi, pour dire sa façon de penser à un homme l’ayant traité de «n*gre» par message texte.

L’animateur a émis ces propos lors de l’émission Laraque-Gonzalez au 91,9 Sports.

«Un point que je dois clarifier qui est super important... T’sais quand on vous parlait de messagerie texto et des messages qu’on reçoit et qu’on voit... Je viens de lire un message de *Tom qui participait au concours pour aller à Chicago avec les mots-clés... *Tom, t’es disqualifié. *Tom, j’ai ton nom, ton numéro de téléphone puis tu me traites de “n*gre” par texte. C’est vraiment incroyable et très bas de ta part. C’est dégueulasse même. J’espère que tu ne nous écouteras plus jamais et que tu ne nous écriras plus jamais. C’est sûr que t’es barré à vie avec moi. C’est incroyable que tu écrives des insultes comme ça. Si tu veux me traiter de “n*gre”, viens chez Montréal Auto Prix, boulevard Taschereau, viens me le dire en personne en pleine face au lieu de te cacher derrière ton ordi et me traiter de “n*gre” de même. [...] Et en plus, tu participes au concours pour venir avec moi à Chicago et tu me traites de “n*gre”... Est-ce que t’es fou? C’est juste la parenthèse que je voulais faire là-dessus. Si vous avez des insultes à me faire, si vous n’aimez pas mes opinions ou quoi que ce soit mesdames et messieurs, dites-moi les en personne. Soyez des hommes, ne vous cachez pas derrière un ordinateur comme un lâche et écrire des propos racistes comme ça. Je ne vous ai pas insulté. J’ai absolument rien dit et là en plus on voit ton nom là-dedans, ton numéro de téléphone... Totalement déplacé.»

Tensions raciales aux États-Unis

Georges Laraque a pris part, mardi, au débat qui fait rage chez nos voisins du sud. Il a écrit sur sa page Facebook ce qu’il pense des joueurs qui s’agenouillent durant l’hymne national américain, du président Donald Trump et du rôle que les athlètes professionnels devraient avoir face à la situation.

«Les joueurs de football qui s’agenouillent durant l’hymne national pour protester contre l’injustice raciale et l’oppression veulent transmettre un message. Trump appelle ce genre de comportement irrespectueux. M. le président, que dire de votre commentaire “fils de pute” envers certains de ces athlètes? De plus, totalement irrespectueux à l’égard des femmes et tout simplement inacceptable d’un chef d’État. Les athlètes doivent s’unir. La LNH doit se joindre à la NBA et à la LNF et les champions de la Coupe Stanley, les Pingouins de Pittsburgh ne doivent pas accepter l’invitation d’un président qui est en guerre avec le monde du sport. C’est lui donner leur plein appui et c’est tout à fait honteux!»