JÉRÔME, Camille



Paisiblement, le 24 septembre 2017, entouré de l'amour des siens, est décédé M. Camille Jérôme, à l'âge de 93 ans. Il était un époux et un père dévoué.Il laisse dans le deuil son épouse Pierrette Bernier, ses enfants Francine (Michel), Ginette (Denis), Jacques (Rachel), Claude, Christian (Josée), ses petits-enfants Marie-Pierre, Mélissa, Dominique, Audrey et Cédric, ses arrière-petits-enfants Zachary, Eve-Laurence, Thomas et Félix-Olivier, ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 30 septembre à compter de 10h30, en l'église St-Joachim (1 boul. D'Youville, Châteauguay, Qc), suivi des funérailles à 11h30.La famille tient à remercier le Dr. Jean-Philippe Parent.