PERREAULT, Claude



Au CHRDL de Joliette, le 20 septembre 2017, à l'âge de 86 ans, est décédé M. Claude Perreault, époux de Mme Jeannine Courcelles, demeurant à Joliette, autrefois de St-Esprit, père de feu Nicole et grand-père de feu Gilbert Perreault.Outre son épouse, le défunt laisse dans le deuil ses filles Liette, Thérèse (Alain Lafortune), Diane (Daniel Beaudin), son fils Mario (Lynda Perreault), ses onze petits-enfants et ses douze arrière-petits-enfants, sa soeur Yvette (Gilles Lachapelle), ses belles-soeurs, beaux-frères, nièces, neveux, autres parents et amis.Il sera exposé samedi le 30 septembre à compter de 8h30, à la résidence de la:105, RUE MONTCALMST-ESPRITLes funérailles auront lieu samedi le 30 septembre à 14h, en l'église de St-Esprit.Gaston Pothel, 450-839-3450