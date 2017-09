CARDINAL, Roger



De Chambly, le 25 septembre 2017, à l’âge de 82 ans, est décédé M. Roger Cardinal, époux de Mme Jacqueline Senécal.



Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Lucie (Jean) et Luc (Patrick), ses 3 petites-filles, ses 8 arrière-petits-enfants et 3 arrière-arrière-petits-enfants, son beau-frère et ses belles-soeurs ainsi que plusieurs autres parents et amis.



Il sera exposé au salon:



le vendredi 29 septembre 2017 de 18h à 21h et le samedi 30 septembre 2017 à compter de 9h, suivi des funérailles en l’église St-Joseph de Chambly à 11h.