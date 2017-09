GALIPEAU, Andrée



Le 20 septembre 2017 est décédée paisiblement, Andrée Galipeau âgée de 88 ans, fille de feu Berthe Delisle et feu Bernard Galipeau, soeur de feu Denise et feu Robert.Elle laisse dans le deuil ses nièces Johanne Paul (Murray Trimble), Odette Paul, Nicole Paul, ses neveux Stéphane Paul (Lisiane Brazeau) et Jean Galipeau. Elle laisse également dans le deuil plusieurs petits-neveux et petites-nièces.La famille tient à remercier tout le personnel soignant et aidant du 3A du CHSLD Mgr Coderre pour leurs bons soins et leur empathie ainsi que le personnel des loisirs qui l'ont fait chanter jusqu'à la fin.La famille recevra les condoléances le mercredi 4 octobre 2017 de 10h à 12h30 au:4525, CHEMIN DE LA CÔTE-DES-NEIGESMONTRÉAL, QC, H3V 1E7, 514-342-8000www.dignitequebec.comUn service suivra à la Chapelle de la Résurrection du Cimetière Notre-Dame-des-Neiges, au 4601 ch. de la Côte-des-Neiges, Montréal, Québec H3V 1E7 à 13h, suivi de l'inhumation.