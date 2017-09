Blade Runner 2049: Les critiques s’enflamment pour Villeneuve

Les premiers échos sur Blade Runner 2049, qui ont été publiés hier sur les réseaux sociaux, ont de quoi réjouir le cinéaste québécois Denis Villeneuve.

Les journalistes américains et européens qui ont vu le film jusqu’à maintenant semblent unanimes : Blade Runner 2049 serait une grande réussite. Certains ont qualifié le long métrage de « chef d’œuvre de science-fiction », suggérant même que cette suite était meilleure que le film original de Ridley Scott, paru en 1982 : « Je crois que ce Blade Runner est meilleur que l’original et il prouve que Denis Villeneuve est le réalisateur le plus excitant à travailler aujourd’hui », a écrit sur Twitter le critique Erik Davis, du site Fandango.

Sur Twitter, Denis Villeneuve reçoit d’ailleurs une grande part du crédit de cette réussite : « Tout le monde se lève pour Denis Villeneuve : il a réussi l’impossible en frappant un énorme coup de circuit avec Blade Runner 2049 », a écrit Steven Weintraub, éditeur en chef du site spécialisé américain Collider.

Même son de cloche du côté de la France, où le journaliste du Figaro, Olivier Delcroix, a écrit sur Twitter : « Denis Villeneuve réplique le chef-d’œuvre de Scott et lui donne une âme. Bouleversé. »

Le film prend l’affiche le 6 octobre.