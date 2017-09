Ça passe ou ça casse pour Vettel et Ferrari

Après l’hécatombe vécue il y a deux semaines à Singapour, où pour la première fois de son histoire, elle a vu ses deux pilotes se heurter et s’éliminer dès le premier tour, Ferrari n’a d’autre choix que de gagner en Malaisie ce week-end.

Pourtant, si tous les astres étaient alignés il y a deux semaines pour une victoire des Rouges, la situation est tout autre à Sepang, un circuit qui, avec ses longues lignes droites, devrait permettre à l’écurie Mercedes d’exprimer tout son potentiel.

Voilà certes une mauvaise nouvelle pour Sebastian Vettel qui tentera de faire oublier sa gaffe à Singapour après laquelle il a perdu la tête du classement des pilotes au profit d’un Lewis Hamilton, bien en contrôle de la situation.

C’est donc un week-end crucial pour l’Allemand, à la recherche d’un cinquième championnat du monde et qui tente cette année de procurer à la Scuderia une première couronne des pilotes depuis 2007, acquise justement par son coéquipier Kimi Räikkönen.

Le Grand Prix de Malaisie n’est pas un bon souvenir pour Vettel, puisqu’à pareille date l’an dernier, il avait été éliminé dès le premier virage à la suite d’un accrochage avec Nico Rosberg.

Pour la dernière fois

Le gouvernement ne voulant plus éponger les déficits financiers entourant la présentation de sa course, il s’agira de la dernière épreuve de F1 en Malaisie depuis qu’elle y fait escale, sans interruption, depuis 1999.

« C’est dommage de constater qu’on n’y reviendra plus », a dit Hamilton. Ce sera un Grand Prix et un circuit difficiles à remplacer. »

Le Britannique n’a gagné qu’à une seule occasion en Malaisie, mais il y compte pourtant quatre positions de têtes et quatre présences sur le podium.

Outre Hamilton, quatre pilotes toujours en activité ont déjà remporté le GP de Malaisie, soit Daniel Ricciardo (2016), Vettel (2010, 2011, 2013 et 2015), Räikkönen (2003 et 2008) et Fernando Alonso (2005, 2007 et 2012).

À trois points de Massa, Lance Stroll n’a jamais participé à une course à Sepang quelle que soit la discipline, mais il s’y présente confiant.

« Ma Williams devrait mieux se comporter qu’à Singapour [où il s’était classé au 8e rang] », a dit le jeune pilote québécois qui n’est qu’à trois points (31 contre 28) de son coéquipier, le vétéran Felipe Massa.