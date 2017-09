CHAMPOUX, Jules

À Saint-Eustache, le 23 septembre 2017, à l’âge de 89 ans, est décédé M. Jules Champoux, époux de Mme Jeannine Boileau.

Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Louise (Claude), Colette (Réjean), Yves (Anne-Marie), Diane (Jean-Jacques), Sylvie (Christian) et Johanne (Richard), ses 10 petits-enfants dont sa filleule Marie-Hélène, ses 11 arrière-petits-enfants, sa soeur Irène (Yves), son frère Pierre (Yolande), sa belle-soeur Monique, ses neveux, nièces et autres parents et amis.

La famille recevra les condoléances le samedi 14 octobre de 14h à 17h au complexe funéraire:



147, BOUL. ARTHUR SAUVÉ

SAINT-EUSTACHE 450-473-5934



Ses cendres seront inhumées au Jardins Urgel Bourgie (avenue des Perron) à une date ultérieure dans l’intimité de la famille.

Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à l’Institut du Cancer de Montréal.

La famille tient à remercier le personnel du CLSC Jean-Olivier Chénier pour les bons soins prodigués.