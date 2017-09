Cette tendance maquillage connaît un succès fou sur Pinterest et on se demande pourquoi

En ce moment, les fanas de beauté n’ont des yeux que pour cette tendance sur Pinterest: le mascara bleu. Selon la plateforme d’inspiration, cette recherche connaît une croissance fulgurante de 234%. Incroyable!

Une publication partagée par L'Oréal Paris Makeup (@lorealmakeup) le 25 Mars 2017 à 11h52 PDT

Si ce n’est pas une option pour vous de rester discrète cet automne, le regard électrisant tout droit sorti des années 1980 est la tendance qu’il vous faut essayer.

Par contre, assurez-vous de prendre quelques précautions pour garantir un look réussi. Ce maquillage peut vite devenir clownesque s’il est agencé à un fard à paupières vibrant et une bouche colorée.

Voici quelques conseils pour que votre mise en beauté soit parfaite.

Une publication partagée par L'Oréal Paris Makeup (@lorealmakeup) le 27 Mars 2017 à 13h23 PDT

Si vous optez pour un look intense, déposez une couche épaisse de mascara bleu sur l’entièreté de vos cils. Comme le focus est sur les yeux, laissez vos lèvres nude et vos pommettes légèrement rosées.

Une publication partagée par Rebecca (@_baked_goods) le 14 Sept. 2017 à 13h19 PDT

Pour une mise en beauté plus sobre, il est possible d’appliquer le produit seulement sur les cils du bas. Une petite touche flashy qui donnera du punch à votre look!