DANSEREAU née SAVARD

Carmen



C’est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès de Carmen Savard, épouse du défunt Jean-Charles Dansereau, survenu le 22 septembre dernier, à l’âge de 93 ans.



Outre ses nombreux(ses) ami(e)s du Manoir des Iles de Laval, elle laisse dans le deuil sa soeur Marcelle (Claude), ses cinq enfants: Carmen, André (Lucie), Mercedes (Réjean), Lise (Daniel) et René (Serge), ses quatre petits-enfants: Valérie, Jean-Sébastien, Maxime (Caroline), Fannie (Mathieu), ainsi que ses six arrière-petits-enfants.



Nous garderons en mémoire le souvenir d’une mère aimante, énergique et courageuse.



La famille recevra vos condoléances au:



dimanche le 1er octobre de 11h à 15h30 suivi d'une réunion de prières.