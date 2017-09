BRAIS (née Senécal), Helenda



À St-Urbain Premier, le 7 septembre 2017, à l'âge de 98 ans, est décédée madame Hélenda Senécal, épouse de feu monsieur Roger Brais.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Jean-Guy (Louise Brosseau), Réjeanne (Yves Denault) et Richard (Lucie Leclerc), ses petits-enfants: Daniel, Martine, Christine, Christian, Nathalie, Murielle, Annie, Guillaume et Mélanie, leur conjoint(e) ainsi que ses arrière-petits-enfants: Patricia, Valérie, Francis, Samuel, Laurence, Émilie, Tommy, Francis, Chloé, Cédric, Nadia et Zachary, également ses soeurs Liliane (feu Rodolphe Marcil) et Rollande (feu Jean-Paul Denault), neveux et nièces, autres parents et amis.Elle était la mère de feu Estelle et de feu Céline, le soeur de feu Valmore (Lucille Lazure), feu Madeleine, feu Claude, feu Gilles (Jeanne-D'Arc Samson).La famille recevra les condoléances le samedi 30 septembre 2017 à compter de 13h à la:MICHEL THÉRIAULT INC.4, RUE VERVAISMERCIERwww.rfmtheriault.caUne liturgie de la Parole suivra en la chapelle du salon à 15h. Inhumation à une date ultérieure.