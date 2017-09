POIRIER, Madeleine

(née Genois)

C'est avec une profonde tristesse que nous vous informons du décès de Madeleine Genois Poirier, le 24 septembre, à l'âge de 81 ans.

Tous se souviendront de son sourire légendaire.

Elle était l'épouse de feu Gaston Poirier et la fille de feu Alexandre Genois, feu Joséphine Lavallée et de feu, sa mère adoptive, Simone Marquis.

Elle laisse dans le deuil sa fille unique Sylvie (Denis Pilon) et ses petits-fils Nicolas (Fany Pairault) et Fabrice (Claudia Lévesque). Elle était la soeur de: feu Joseph (Gemma Bérubé), feu Fernande (feu René Lacasse), Abbé Ernest, Solange (Bruno Frenette), Céline (José Garcia), Jean-Paul (Gilberte Paquet), Raymond (feu Aline Paquet; Lucille Legault), Albert (Arlette Julien) et de Alexandrine (feu Jean-Louis Beaumont). Elle laisse également ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux, nièces, filleuls et de nombreux amis.

Selon ses dernières volontés, la famille receva les condoléances en présence des cendres, le dimanche 1er octobre 2017 de 13h à 17h au complexe funéraire Urgel Bourgie St-François D'Assise, 6700 Beaubien Est, Montréal.



Suivra une liturgie de la Parole à 17h en la chapelle du complexe.

Sa fille Sylvie désire remercier le personnel de l'unité des soins palliatifs du pavillon Rosemont. Un merci particulier à Guy, Luc et Carole pour votre délicatesse et vos soins.

Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.