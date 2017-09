TREMBLAY, Yvette



À Montréal, le lundi 25 septembre 2017 est décédée, à l'âge de, Yvette Tremblay, épouse en premières noces de feu M. Paul Pontbirand, en secondes noces de feu M. Horace Pepin et en troisièmes noces de feu Joseph Gravel.Elle laisse dans le deuil ses enfants Paul Pontbriand et Andrée Pepin (Robert Grenier), ses petits-enfants Josée (Sylvain Guénette) et Michael, ses arrière-petits-enfants Alyssa, Sean et Sam, ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire:le vendredi 29 septembre 2017 dès 16 h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 19h30 en la chapelle du complexe.Au lieu de fleurs, des dons à la Société Alzheimer de Montréal seraient appréciés.