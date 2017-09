Droits compensatoires de 220% à Bombardier: une décision «injuste» et «arrogante», dit Couillard

Le premier ministre Philippe Couillard a vivement dénoncé mercredi matin l’imposition par les autorités américaines de droits compensatoires de 220% à Bombardier.

Le Québec a été frappé de façon «injuste» et «arrogante» par la décision du Département du commerce des États-Unis, a-t-il affirmé lors d’un point de presse.



À la suite d’une plainte de Boeing, les autorités américaines ont imposé ces droits antidumping à Bombardier en raison de l’investissement de 1,3 milliard$ par Québec dans la C Series en 2015.



Malgré tout, le premier ministre Couillard maintient qu’il ne s’agissait pas d’une subvention, ce qui contreviendrait aux règles du commerce international, mais plutôt d’un «investissement».



«On a été excessivement attentifs, dans l’architecture de cette transaction-là, de respecter les principes de l’OMC, le principe des accords sur ce qui différencie, justement, une subvention d’un investissement», assure Philippe Couillard.



Pour lui, Boeing tente, par sa plainte au Département du commerce américain, «d’éliminer un concurrent qui fait un meilleur produit».



Plus de détails à suivre...