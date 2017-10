Enfin une façon hyper simple d'éviter de faire le ménage

Présenté par

Soyons francs, à défaut d’être Mme Doubtfire, l’idée de faire le ménage n’enchante personne.

Nos temps libres méritent certainement mieux que le nettoyage et l’époussetage. Imaginez la possibilité d'éviter ce pénible labeur pour plutôt dormir, aller au yoga, voir des amis ou revisiter toutes les saisons de votre série préférée.

Eh bien, ce regain de liberté devient réalité avec la startup montréalaise Adèle sur demande.

Quand nettoyer devient aussi facile que de se commander une pizza

L'entretien ménager, c’est comme manger santé... il y a des jours où ça ne nous tente pas pantoute.

Par contre, dénicher un service compétent et digne de confiance n'est pas toujours simple. On doit sonder son entourage, demander des références, trouver des disponibilités qui conviennent à tous et même s’engager à long terme.

C’est quasiment plus compliqué que de trouver le grand amour. Et c'est là où réside la beauté du service d'Adèle sur demande.

Suffit de remplir un petit formulaire en ligne pour obtenir un prix et choisir une plage horaire. Faites le test, vous serez surpris de voir à quel point c’est abordable.

Que ce soit pour un blitz de ménage ou des clean-ups réguliers, des Pros Adèle sont à votre service 7 jours sur 7, de 8 h à 22 h.

Les techniciens(nes) en entretien, avec leur arsenal d’équipement et de produits écologiques, feront reluire les surfaces comme s'il n'y avait pas de lendemain.

Le jour du rendez-vous, vos tâches se résument à sortir l’aspirateur, ouvrir la porte quand le/la Pro arrive et profiter pleinement de votre congé de ménage.

Alors, que prévoyez-vous faire de votre liberté accrue?

Rendez-vous sur le site d'Adèle sur demande et entrez le code promotionnel ASD17 pour bénéficier d'un rabais de 5 $ sur votre premier essai.