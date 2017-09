COUTURE, Philippe

À l'Hôpital Santa Cabrini, le 19 septembre dernier, est décédé à l’âge de 82 ans, monsieur Philippe Couture.

Il laisse dans le deuil ses enfants Marie-France, Sylvain et Louis, ses petits-enfants Jacinthe et Yan, ainsi que de nombreux parents et amis.

La famille recevra les condoléances le samedi 30 septembre 2017, de 14h à 16h à la:



Une cérémonie hommage sera célébrée à 16h en la chapelle de la résidence funéraire. L’inhumation suivra à une date ultérieure au cimetière Saint-Patrick de Magog.