La FQM avait retenu les services de la firme Morency Avocat pour offrir le cours d’éthique. Joint par notre Bureau d’enquête, le responsable en droit municipal pour la firme, Me Martin Bouffard, est d’avis que dans la foulée de la commission Charbonneau, les élus ont avantage à suivre cette formation, même plus d’une fois.

« On leur explique les règles d’éthique et de déontologie. Tu ne peux pas voter quand tu es en conflit d’intérêts et tu ne peux pas accepter un avantage qui compromet ton impartialité. Il y a des beaux cas d’espèce qui sont soumis dans des exercices et on amène les gens à faire une réflexion », fait valoir Me Bouffard.