Je sors, je reste

JE SORS :

- CIRQUE

La grenouille avait raison

Photo courtoisie

Le spectacle La grenouille avait raison est l’union entre le cirque, le rêve et le mystère. Comme dans un conte, des personnages gentils et méchants se rencontrent pour laisser place à la danse, l’acrobatie, les mimes, la comédie et à la magie de l’art scénique. Laissez-vous transporter dans cet univers magique qui ne fera que vous émerveiller. *Ce soir à 20h à la TOHU, la Cité des arts du cirque

- EN VILLE

Empire Am Getting Paid

Photo courtoisie

Oyé, oyé, tous les amateurs de skateboard sont conviés à la compétition de l’automne Empire Am Getting Paid, qui récompense les meilleurs planchistes de la ville! Les meilleurs athlètes amateurs se verront offrir une bourse et pourront participer à la compétition The Boardr AM aux États-Unis. Petits et grands sont invités à encourager les skaters jusqu’à samedi. * Aujourd’hui à 12h au TAZ skatepark Montréal

- LANCEMENT ALBUM

FULL FACE

Photo courtoisie

L’interprète-réalisateur-compositeur Dany Placard sort son sixième album en carrière FULL FACE. Après avoir offert tant de compositions folk, l’artiste se tourne vers sa guitare électrique. Sortant de sa zone de confort, il propose des chansons plus rock, plus sombres et des textes plus sensibles. *Ce soir à 17h à l’Escogriffe Bar Spectacle

- THÉÂTRE

Les Bâtisseurs d’empire ou Schmürz

Photo courtoisie

Pièce majeure de l’œuvre de l’écrivain Boris Vian, Les Bâtisseurs d’empire ou Schmürz nous fait pénétrer dans un drame qui mélange encore absurdité, humour et mélancolique. L’auteur de l’Écume des jours, met en scène une famille bourgeoise qui vit selon des règles parfois absurdes imposée par un microsystème. *Ce soir à 20h au Théâtre Denise-Pelletier

- CONCERT

A Better World- Chris de Burgh

Photo courtoisie

Dans le cadre de la tournée canadienne A Better World, Chris de Burgh s’arrêtera dans la métropole pour une deuxième fois, à la demande générale des fans. L’interprète de la chanson Lady In Red, envoûte encore les spectateurs avec des succès comme Don’t Pay the Ferryman, Spanish Train ou encore Patricia the Stripper. *Ce soir à 19h30 à la Salle Wilfrid-Pelletier – Place des Arts

JE RESTE

- LIVRE

Je t’aime, moi non plus

Photo courtoisie

L’auteure Catherine Bourgault aborde la bipolarité, dans ce roman d’amour : Jenny Langelier compte bien entamer une année d’études sérieuse, mais elle fait la rencontre de Sacha, un homme qui la chavire. Sacha, quant à lui, est un étudiant troublé, prise avec un côté sombre qu’il ne veut pas dévoiler à Jenny. *Sortie en librairie le 27 septembre

- DVD

L’embarras du choix

Photo courtoisie

Une célibataire dans la quarantaine est incapable de faire des choix dans la vie. En boîte de nuit avec deux amies, elle rencontre deux hommes la même soirée, avec qui elle décide sortir, tour à tour. Rendez-vous après rendez-vous, les deux candidats tombent amoureux d’elle et lui font la grande demande. Qui sera donc l’heureux élu? *Sortie le 22 septembre

- WEB

C’est juste du web

Photo courtoisie

Catherine Pogonat et ses acolytes nous reviennent avec une troisième saison de l’émission C’est juste du web, pour une saison de 20 épisodes. Le trio composé de Judith Lussier et Frédéric Bastien Forrest nous livrent leurs opinions franches sur le contenu du web et l’univers numérique. Pour le premier épisode, disponible aujourd’hui, la bande discute de la web-série Devenir des messieurs de l’humoriste Phil Roy. *Ce soir à 20h sur le site de Ici ARTV et icitou.tv - cestjustedelatv.artv.ca

Coup de cœur d’Anne-Lovely

TÉLÉ : Histoires en cour

Photo courtoisie

La nouvelle émission Histoires en cour, animée par la journaliste Marie-Christine Bergeron présente des récits véridiques de victimes qui ont vécu un drame grave, qui souvent sont des crimes et qui doivent maintenant faire face à leur agresseur à la cour. Ces personnes se livrent à l’animatrice et témoignent leur détresse face aux dédalles de la justice. Ce soir, on y présente l’histoire de deux travailleurs Gabriel et Karmilya qui ont été séquestrés par un ancien collègue, à la fermeture d’un supermarché. *Ce soir à 19h sur les ondes de TVA