Kaepernick: un souhait ou une réalité?

Avec les déboires de l’attaque au cours des dernières saisons, les Alouettes sont toujours à la recherche de solutions pour retrouver le sentier de la respectabilité. La dernière en lice: ajouter le nom du quart Colin Kaepernick sur leur liste de négociations.

Les droits de Kaepernick dans la LCF appartenaient aux Tiger-Cats de Hamilton qui les ont libérés il y a quelques jours. Le directeur-général des Alouettes Kavis Reed a sauté sur l’occasion pour ajouter le nom du pivot sur sa liste.

«Je peux dire que c’est un bon quart, a expliqué l’homme de football après l’entraînement de son équipe. Il a connu une brillante carrière dans la NFL jusqu’à maintenant.

«Il est sur notre liste de négociations et c’est tout ce que je peux dire pour l’instant.»

Reed, qui a contacté l’agent de Kaepernick, a voulu préciser la signification de son geste.

«C’est une liste de souhaits avant tout, a-t-il indiqué. Quand un joueur s’y retrouve, ça ne veut pas dire qu’il va se joindre à notre équipe dans un avenir rapproché. Plusieurs formations de la LCF ont de gros noms comme celui de Kaepernick.

«On a 45 joueurs sur notre liste et on en a contacté 43 pour savoir où ils en sont dans leur carrière. Ils font partie des équipes d’entraînement de la NFL ou évoluent dans la NCAA.»

Toutefois, ce n’est pas encore dans les plans de Kaepernick de joindre la formation montréalaise.

Boudé par la NFL

Kaepernick est bien connu pour s’être agenouillé durant l’hymne national américain la saison dernière. Après ce geste d’éclat, les 49ers de San Francisco l’ont libéré au terme de la campagne.

Depuis cette journée, les équipes de la NFL semblent le bouder, car ils craignent que le quart soit une distraction. Par contre, sur le plan sportif, Kaepernick a encore sa place dans le circuit Goodell en tant que partant ou réserviste.

En six saisons, il a cumulé 12 271 verges de gains aériens avec 72 touchés et 30 interceptions. De plus, il a mené les 49ers au Super Bowl en 2012.

Pour revenir au geste de Kaepernick, il a fait des petits au cours de la dernière semaine. Des centaines de joueurs de la NFL ont posé un genou au sol avant l’hymne national des États-Unis afin de répliquer aux propos incendiaires du président Donald Trump.

Avec ce mouvement de protestation, Kaepernick doit sentir qu’il a encore la chance de décrocher un contrat dans la NFL dans les prochaines semaines. Pour ce qui est des Alouettes, il serait surprenant qu’ils puissent l'attirer à Montréal du moins pas à court terme.

Une aberration

Chez les joueurs des Alouettes, on accueillerait Kaepernick à bras ouverts.

«Il faisait partie du top 15 des meilleurs quarts de la NFL, a souligné Luc Brodeur-Jourdain. S’il a le goût de venir lancer quelques passes dans la LCF avec notre uniforme sur le dos, je verrais cela d’un bon oeil.

«Toutefois, pour moi, c’est une aberration qu’un quart qui a eu autant de succès dans la NFL soit forcé de jouer dans la LCF. Dans le passé, on a vu des joueurs qui ont eu des problèmes à l’extérieur s’en tirer très bien. Pour ce qui est de Kaepernick, c’est seulement son opinion qui a dérangé.»

Ce n’est pas le premier quart de la NFL qui a été approché par les Alouettes cette saison. On se souvient que Josh Freeman était venu faire un essai pendant le camp d’entraînement, mais il n’est pas parvenu à s’entendre avec l’équipe.