La consécration pour Tremblay

Lorsque les responsables du comité de sélection du Panthéon des sports du Québec ont contacté l’ancien patineur de vitesse courte piste François-Louis Tremblay, ils ne savaient pas qu’ils causeraient une certaine surprise chez le principal intéressé.

« Je ne m’attendais pas à être intronisé aussi rapidement après ma carrière, a souligné Tremblay, quelques minutes avant la cérémonie. Les intronisations, ce n’est pas quelque chose que je suivais de très près.

« Je me suis toujours contenté de ce que je recevais. Je me disais qu’un jour, peut-être que ça pourrait m’arriver. »

Il se souvient de la journée où il a reçu la bonne nouvelle.

« Lorsqu’on m’a contacté, j’étais surpris, a souligné celui qui a remporté cinq médailles olympiques, dont deux d’or, durant sa carrière. Je suis vraiment fier de faire partie de ce groupe sélect. Je me sens choyé.

« Je peux dire que c’est une chose dont les membres de ma famille sont très fières. C’est comme une consécration pour eux. C’est un honneur de voir mon nom là, mais également pour tout le monde qui m’a aidé. »

De la patinoire aux finances

Depuis qu’il a pris sa retraite en 2013, Tremblay a eu le temps de retourner sur les bancs d’école et de se trouver un emploi dans le monde des finances.

« Même si ce sont deux domaines qui ne se ressemblent pas, je peux dire que l’environnement dans lequel je suis est aussi compétitif, a-t-il mentionné. Parfois, tu aurais besoin d’une semaine pour réaliser un projet, mais on te donne seulement trois jours. On passe de longues journées au bureau. On travaille sans compter. Ça prend une personnalité similaire à celle d’un patineur. »

Après quelques années loin des patinoires, Tremblay a recommencé à redonner à son sport de prédilection.

« À la fin de ma carrière, j’ai fait exprès de m’éloigner, a souligné la fierté d’Alma. Par contre, je savais qu’un jour, j’aurais le goût de m’impliquer dans mon sport. Je recommence à le faire dans les comités haute performance, dans lesquels il te faut un certain détachement pour prendre de bonnes décisions. »