La Ford GT finalement livrée à ses premiers propriétaires au Canada

Ils sont rares, les chanceux qui ont pu mettre la main sur la sublime Ford GT 2017. Richard L’Abbé, d’Ottawa, fait partie du groupe, et il a enfin pu mettre la main sur son nouveau bolide.

Au départ, l’objectif de Ford était de construire 500 exemplaires de la nouvelle GT en deux ans. Mais la demande fut si forte que le constructeur a revu ces chiffres à la hausse, annonçant que la GT allait plutôt être assemblée à 1000 unités au cours des quatre prochaines années. Et ça se fera au Canada, dans une usine de Markham, en Ontario.

Malgré ça, il ne suffit pas de sortir son chéquier pour se procurer une Ford GT. En prenant les commandes, Ford faisait remplir un formulaire exhaustif à tous les acheteurs potentiels et se gardait le droit de décider à qui elle allait octroyer des véhicules.

Certains consommateurs, même avec toute la richesse du monde, se sont donc vus refuser la nouvelle Ford GT, du moins pour ses deux premières années de production. D’autres, comme Richard L’Abbé, ont reçu une réponse positive.

Grandement impliqué à la piste de Calabogie Motorsports Park, pas trop loin d’Ottawa, M. L’Abbé a d’ailleurs officiellement pris possession de sa GT sur le circuit ontarien.

Un bolide spectaculaire

Héritière spirituelle de la légendaire GT40, gagnante des 24 Heures du Mans à quatre reprises, la nouvelle GT 2017 est la voiture de production la plus rapide jamais construite par Ford. Elle peut atteindre une vitesse maximale tout simplement phénoménale de 346 km/h.

Cela est rendu possible grâce à son moteur V6 biturbo de 3,5 litres développant 647 chevaux et 550 livres-pied de couple. Ford a aussi fait tout en son possible pour réduire le poids du bolide, notamment en utilisant plusieurs composantes en aluminium et en fibre de carbone.