La GT2 RS est la Porsche 911 la plus rapide de tous les temps

Dévoilée au Festival of Speed de Goodwood en juin dernier, la Porsche GT2 RS vient de fracasser un record.

En effet, sur le mythique circuit Nürburgring Nordschleife, elle a complété un tour en 6 minutes et 47,3 secondes. Sur les 20,6 kilomètres de cette piste, la GT2 RS a réussi à conserver une vitesse moyenne de 184,11 km/h.

À lire aussi: Porsche lance une 911 de 700 chevaux

Frank-Steffen Walliser, vice-président de la division Motorsport de Porsche, s’est dit agréablement surpris de ce tour de piste, considérant que l’objectif avait été établi à 7 minutes et 5 secondes.

Surtout, n’allez pas croire qu’il s’agit d’un coup de chance. L’expérience a été réalisée avec deux pilotes différents (Lars Kern et Nick Tandy) ainsi que deux véhicules distincts.

Porsche GT2 RS Porsche

Développant 700 chevaux-vapeur, la Porsche GT2 RS accélère jusqu’à 100 km/h en aussi peu que 2,8 secondes. Quant à la vitesse maximale à laquelle son six cylindres biturbo peut la catapulter, elle se chiffre à 340 km/h.

En plus d’être la 911 la plus puissante à ce jour, elle est aussi la plus rapide.

Voyez ci-dessous un extrait de la GT2 RS qui réalise cet exploit.