La ministre de la Justice juge «inconcevable» la situation actuelle du système judiciaire

Il est «inconcevable» que le système judiciaire croule encore sous le papier en 2017, reconnaît la ministre Stéphanie Vallée, qui ne présentera toutefois son plan pour le moderniser qu’au printemps.

Notre Bureau parlementaire révélait mercredi que Québec tardait à jeter les bases d’un modèle détaillé qui permettrait la mise à jour de l’archaïque appareil juridique. Le dernier projet d’envergure, le Système intégré d’information de la justice (SIIJ), a été abandonné en 2013 après un cuisant échec qui a coûté 76 M$ aux contribuables.



Les avocats et juges qui ont dénoncé la situation en nos pages devront patienter. La ministre de la Justice a affirmé jeudi plancher sur une stratégie, qui ne devrait être dévoilée qu’au printemps. «On est à mettre en place un plan d’action, un plan de travail pour que la révolution numérique, la révolution informatique, se rende dans le milieu de la justice», avance Mme Vallée.



Deux rencontres

Depuis «quelques mois», des équipes sont à «pied d’œuvre pour transformer notre système de justice», soutient-elle. «On a tenu deux grandes rencontres, des forums, sur la modernisation de la justice, explique Mme Vallée. Oui, on doit transformer notre système de justice. Oui, on doit arriver au 21e siècle dans le milieu de la justice. On est à y travailler.»



Des «mesures à court et moyen terme» ainsi que des «engagements financiers» devraient ainsi être sur la table, au moment de cette annonce. À ce jour toutefois, à peine neuf initiatives totalisant moins de 2 M$ ont marqué la transformation organisationnelle du système depuis 2013, selon le ministère de la Justice.



Du côté de la Sécurité publique, qui accuse aussi des lacunes d’informatisation, le ministre Martin Coiteux affirme que «les choses sont en train de bouger». Or, selon son ministère, à peine 328 000 $ ont été dépensés depuis 2013 dans le projet d’informatisation DACOR 2.0, qui en est à l’étape de l’analyse. Auparavant, le programme Sentinelle avait été abandonné, après une dépense de 37,6 M$.



Vives critiques

Les partis d’opposition ont vivement critiqué l’inaction du gouvernement libéral. Cinq après «l’échec lamentable de SIIJ», «le gouvernement ne sait pas où il s’en va», estime la députée péquiste Véronique Hivon. «Non seulement [le plan] n’est pas déployé, mais il n’existe pas encore. Je trouve ça stupéfiant», a-t-elle commenté.



Réclamant aussi un plan d’action concret, la CAQ accuse les libéraux d’avoir «abandonné» le système de justice et de le «patcher depuis 15 ans». «Il faut que le gouvernement mette les ressources pour faire la numérisation des dossiers, l’informatisation des salles de cour», plaide Simon Jolin-Barrette, qui ne juge «pas sérieux» les maigres investissements faits jusqu’ici.



Tous deux estiment qu’il est «urgent» de voir des résultats dans les palais de justice. Les dossiers physiques doivent disparaître et rapidement, soutiennent-ils.