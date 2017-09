La prochaine Audi RS 7 sera une merveille hybride de 700 chevaux

Audi travaille déjà sur la prochaine génération la berline A7, et on en sait maintenant un peu plus sur le futur de sa variante haute performance RS 7.

Dans un entretien avec le magazine Evo, le directeur du design chez Audi, Marc Lichte, a avancé que la future RS7 serait disponible en deux versions distinctes.

La première fera appel à un V8 biturbo de 4,0 litres. Sa puissance passerait à 650 chevaux, une hausse de 90 chevaux par rapport à la version de base du modèle actuel.

Puis, Audi aurait aussi l’intention d’offrir une variante hybride qui ferait passer la puissance de la RS 7 à 700 chevaux. Elle aussi animée par un V8 biturbo, la variante hybride profiterait grosso modo de la même technologie que Porsche utilise déjà avec la Panamera Turbo S E-Hybrid.

La nouvelle génération de l’Audi A7 et de sa variante RS 7 devrait être dévoilée d’ici la fin de l’année ou vers le début de 2018.

En attendant, la RS 7 2018 demeure au menu, avec un prix de départ de 120 900$.