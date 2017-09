Labeaume veut garder son poids politique

« Dans ce que je vais proposer [comme projets], il n’y a pas juste moi. Il y a des gouvernements impliqués. Et je reviens au fameux poids politique. Si vous voulez qu’on ait du poids politique, pensez-y. Parce qu’il commence à y en avoir ailleurs pas mal plus qu’à Québec actuellement. Il va falloir qu’on voie à nos affaires parce que Denis [Coderre] travaille bien à Montréal. »

En entrevue éditoriale au Journal, le maire sortant ne passe pas par quatre chemins. Pour lui, Québec a profité de la « faiblesse » politique de Montréal pendant le règne de Gérald Tremblay. « À un moment donné, à Québec, on était vraiment hot, pendant que Gérald était pris et qu’il y avait la magouille là-bas. »

Mais la donne est en train de changer, dit-il, se défendant de vouloir alimenter la guerre Québec-Montréal. « Si on ne s’occupe pas de nos affaires, c’est une grosse possibilité [que la région de Montréal reprenne le dessus] ». Elle peut d’ailleurs compter sur l’appui de plusieurs ministres. « C’est normal, ils travaillent pour leur patelin et c’est ben correct. »

« Il faut que les gens pensent qu’on va devoir se battre pour tout dans l’avenir. » Il a fallu « mordre » pour décrocher les engagements totalisant presque 1 milliard $ pour l’élargissement de Robert-Bourassa, Laurentienne et Henri-IV, jure le politicien. Car dans les « hautes sphères gouvernementales », on croit qu’il n’y a pas de trafic à Québec, déplore-t-il. C’est grâce à son « sale caractère » si Québec a eu ce qu’elle voulait, dit-il.

Le maire sortant est conscient qu’il y a un « risque » qui vient avec le poids politique. « Le risque, c’est que si tu as un gouvernement municipal malhonnête, tu ne veux pas lui donner trop de pouvoir politique. Mais on est honnêtes. De toute façon, on ne pourrait pas être malhonnêtes à Québec. On est tellement surveillés par tellement de médias. C’est impossible. »