L’accusé d’un meurtre se sentait menacé

JOLIETTE | Un homme qui a donné un coup de tête mortel pendant une chicane pour un pichet de bière au bar le Skratch de Repentigny en juillet 2015 a plaidé la légitime défense mercredi lors de son procès pour homicide involontaire.

Dany Doiron a expliqué au Tribunal comment il s’était senti pris au piège en voyant quatre hommes s’avancer en le fixant juste avant de tuer Jason Santos d’un coup de tête.

Doiron était attablé avec son ami Jimmy Roussy, et le groupe était apparu devant eux, M. Santos en avant. « Je l’ai remarqué tout de suite. Il parlait fort, il tassait les chaises en s’avançant », a raconté l’accusé.

« Hey ! T’as volé mon pichet », lui aurait lancé M. Santos. Bien que Dany Doiron ait tenté de lui faire comprendre que c’était un pichet qu’il avait lui-même acheté, les insultes se sont mises à pleuvoir.

Après quelques échanges de bêtises, Doiron aurait finalement décidé de quitter le bar, a-t-il raconté à la cour. « J’étais devant des gars saouls. Il n’y avait pas de place pour la discussion. »

En s’avançant, suivi de son ami, l’accusé a senti que M. Santos et ses « acolytes », comme il les a nommés, le suivaient vers le couloir en le fixant. Se retrouvant à un mètre de M. Santos, Doiron l’aurait entendu dire : « Tu t’en vas pas nulle part, on a de quoi à régler ».

« Pas un pissou »

« Je me suis dit que je n’allais pas me sauver comme un pissou », a raconté l’accusé qui a répondu « décalisse » à celui qui lui barrait le chemin. Puis soudainement, voyant Jason Santos esquisser un mouvement de l’épaule qui lui a fait penser qu’il allait le frapper, Doiron lui a assené un coup de tête, directement dans au visage.

« Il est tombé devant moi, et moi par-dessus lui, car quelqu’un m’avait sauté sur le dos. Je me suis dégagé et j’ai couru du côté de la clôture pour passer par-dessus et m’enfuir. »

Ce n’est que le lendemain matin qu’il a appris le décès de l’homme, a affirmé Doiron devant la cour.