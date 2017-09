L'Arabie saoudite se moque des femmes

Les femmes sont maintenant autorisées à conduire en Arabie saoudite. Permettez-moi de ne pas sauter au plafond en applaudissant à deux mains.

Quand j’entends dire que c’est une « date historique » mon sang ne fait qu’un tour. Si tu frappes sur la tête de ton voisin pendant 20 ans, ce n’est pas une « date historique » le jour où tu déposes ton marteau.

Ce sera une date historique le jour où les femmes saoudiennes ne seront plus traitées comme des citoyens de seconde zone. J’applaudirai quand les femmes seront mieux traitées que les chameaux. Quand elles ne seront plus considérées comme des mineures, privées des droits les plus élémentaires.

Les saoudiennes sont forcé de vivre sous le régime des « gardiens ou tuteurs » : elles n’ont pas le droit de se marier, d’ouvrir un compte à la banque, de divorcer, d’avoir un emploi sans la permission de leur tuteur. Et qui est ce tuteur ? Un individu muni de couilles,évidemment. Son père, son mari, son frère ou même... son fils. Vous imaginez l’humiliation, l’oppression ? Elles ne peuvent même pas être opérées sans la permission d’un mâle !!!!! (*)

Et c’est précisément parce que dans son blogue il réclamait que les femmes saoudiennes aient entre autres le droit de conduire que Raif Badawi a été emprisonné et condamné à être fouetté.

Alors, si vous le permettez, je n’ouvre pas encore de bouteille de champagne pour fêter ça.

Mais je vais souligner le courage exceptionnel d’une saoudienne comme Manal Al-Sharif qui s’est battue dans son pays pour que les femmes puissent conduire. C’est elle qui a lancé le mouvement Women2drive. Elle a été emprisonnée et battue. Elle vit maintenant en Australie où elle possède, fièrement, un permis de conduire.

Quand je vois que l’Arabie saoudite fait partie du comité des Nations-Unies pour les droits des femmes, non, vraiment, je n’ai pas le goût de célébrer.

(*) En passant, comment notre PM a-t-il pu accepter de travailler pour le gouvernement d'un tel régime misogyne, intolérant, rétrograde, en tant que conseiller du ministre de la Santé, le prince Abdullah bin Abdulaziz Al-Rabeeah ?