Le fondateur de «Playboy» Hugh Hefner est décédé

BEVERLY HILLS – Le fondateur de l’iconique magazine «Playboy», Hugh M. Hefner, est décédé mercredi de cause naturelle à sa résidence, le manoir Playboy à Beverly Hills, a l’âge de 91 ans.

«Mon père a vécu une vie exceptionnelle en tant que pionnier culturel et médiatique. Il a été l’un des meneurs derrière certains des mouvements sociaux-culturels les plus importants de notre ère, notamment pour l’avancement de la liberté de parole, des droits de la personne et de la liberté sexuelle», a commenté Cooper Hefner, dans un communiqué transmis par les entreprises Playboy.

«Il manquera à plusieurs personnes, incluant sa femme Crystal, ma sœur Christie et mes frères David et Marston», a ajouté le fils du défunt.

Hugh Hefner est, depuis des décennies, associé à son célèbre magazine qui a marqué la culture nord-américaine par ses reportages et ses clichés de femmes en petites tenues.

Le magazine «Playboy» avait été lancé en décembre 1953.