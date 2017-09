Le party est pogné à Rideau Hall

Cette semaine, le gouverneur général David Johnston est en mode nostalgie à quelques jours de son départ, après 7 ans au pouvoir. Il aligne les cérémonies d’adieu et publie ses photos souvenirs sur les réseaux sociaux.

Julie Payette sera officiellement investie dans ses nouvelles fonctions lundi prochain. D’ici là David Johnston compte profiter de ses derniers jours, comme en témoigne un passage d’un communiqué de Rideau Hall. Nous avons presque les yeux pleins d’eau.

«Leurs Excellences passeront la semaine à remercier les nombreux organismes et Canadiens qui ont rendu leur séjour à Rideau Hall si mémorable et sans lesquels elles n’auraient pas été en mesure de réaliser tout ce qu’elles avaient l’intention d’accomplir.»

Party

Voici donc les événements à son horaire pour la dernière semaine de son mandat :

Mardi : C’était le party d'au revoir pour les ambassadeurs qui représentent leur pays au Canada.

Mercredi : C’était au tour des Forces armées canadiennes de faire le party de départ. 100 militaires feront la garde d’honneur, des CF-18 survoleront Ottawa et 21 coups de canon seront tirés, tout ça pour saluer M. Johnston.

Jeudi : Un party est organisé au parlement. Des adieux lui seront adressés par le président de la Chambre des communes et celui du Sénat.

Vendredi : C’est congé! Il n’y a rien à l’horaire.

Lundi prochain : Ça recommence, mais c’est maintenant au tour de Julie Payette. Une grande cérémonie est à venir au parlement.

Réseaux sociaux

Le compte Facebook de David Johnston est quelque peu tristounet ces derniers jours, malgré l’atmosphère de fête qu’on retrouve à Rideau Hall. On sent les élans de nostalgie dans les publications du gouverneur général sortant parmi les photos de ses meilleurs moments et les publications vantant ses réalisations.