Le plomb dans l'aile de Bombardier

Grosse journée hier, alors que les maîtres chanteurs représentant Uber au Québec ont agité le spectre d’une fin de leurs activités ici, et que Washington a imposé des tarifs douaniers de 219,63 % sur les avions de Bombardier.

Un petit rappel s’impose ici. Fin octobre 2015, le gouvernement Couillard a offert son soutien financier à Bombardier. L’entreprise en avait bien besoin pour son nouvel CSeries, un modèle de 100 à 150 sièges. L’investissement gouvernemental dépassait le milliard de dollars américains. Mais cet « exemple de bonne transaction », comme la qualifiait Philippe Couillard, survient en contexte de fuite des sièges sociaux québécois, soit après la vente du Cirque du Soleil (2015) et peu avant celle Rona (qualifiée par la ministre Anglade de « transaction bénéfique pour le Québec ») et de St-Hubert. L’entreprise aéronautique a par la suite annoncé la coupure de 7000 emplois (le signe d’une « nouvelle phase de croissance » selon le premier ministre) et la hausse de la rémunération de ses hauts-dirigeants, témoignant que l’austérité ne s’applique pas à tous de la même manière.

Le gouvernement québécois n’obtenait aucune action dans Bombardier mais plutôt 49,5 % des parts d’une nouvelle société en commandite créée pour soutenir le nouvel avion CSeries. Cette société en commandite restait sous le contrôle de Bombardier, qui conservait 50,5 % des parts. Le gouvernement prenait beaucoup de risques sans acquérir d’actions. Le Québec n’obtenait aucune garantie que le siège social de Bombardier allait rester au Québec.

L’État américain accuse donc aujourd’hui Bombardier d’avoir bénéficié de subventions, donc d’avoir pu vendre des avions à un prix anticoncurrentiel. Le communiqué de presse du Départment du commerce américain l’exprime ainsi : « The subsidization of goods by foreign governments is something that the Trump Administration takes very seriously, and we will continue to evaluate and verify the accuracy of this preliminary determination. » Washington accuse donc Bombardier de vendre ses avions à prix modique. Avec 219,63 %, les Américains s’assurent que personne n’ait plus jamais envie d’acheter un avion CSeries sur le territoire américain. Le différend sera, selon toute vraisemblance, porté à l’Organisation mondiale du commerce (OMC), qui a à trancher dans ce genre de situation.

Si l’OMC en venait à donner raison au Canada plutôt qu’aux États-Unis, le mal serait fait : après des années de sur-tarification à la frontière, l’industrie aéronautique échappera difficilement à la faillite. Les Américains utilisent la même stratégie par rapport au bois d’œuvre.

Si, à l’inverse, l’OMC donne raison à Washington, cela représenterait une énième condamnation du modèle de l’État stratège. Le principe même d’une intervention étatique pour soutenir une industrie, en pleine restructuration et lors d’une période de turbulence, deviendra de plus en difficile à concevoir. Ici, une acquisition de parts d’une société en commandite se trouve au banc des accusés. Une nationalisation partielle de Bombardier aurait-elle mieux passé ? Dieu seul le sait.

Une mauvaise entente soumise à de mauvaises règles mondiales, voilà ce que ça donne.