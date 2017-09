Le vin quotidien: du beau bourgogne pas cher!

C’est un secret bien gardé que les vins de cette « petite » maison de négoce­­ pilotée par nul autre que Nicolas­­ Potel.

On trouve aussi à la SAQ les vins portant son nom, mais qui n’ont plus rien à voir avec le principal protagoniste). Issu de l’excellent millésime 2015, on trouve ici un pinot noir juteux et savoureux tout en restant finement détaillé. Des notes de fruits rouges, de cèdre et d’humus. Ce n’est certes pas aussi profond qu’un chambertin, mais vous aurez droit à la grâce du pinot noir à un prix dérisoire. Élevage en fût de chêne usagé pendant un an. Production bio.

Pinot Noir Vieilles Vigne 2015, Maison Roche de Bellene, Bourgogne, France

21,00 $ - Code SAQ 12577683 - 13 % - 1,8 g/l – Note : *** $$