Les 10 métiers les plus stressants

Anne-Hélène Dupont – 37e AVENUE

Le site américain CareerCast a publié en 2016 un classement des dix métiers les plus stressants. Regard sur ce palmarès, sur les composantes du stress en emploi et sur le contexte québécois.

Pour établir son classement, CareerCast a mesuré l’importance de 10 facteurs de stress dans 200 catégories d’emplois, dont la nécessité de voyager dans le cadre de ses fonctions, le fait de travailler en public, celui d’avoir la vie d’autres personnes sous sa responsabilité, les échéances à respecter, l’effort physique exigé, les dangers et les conditions environnementales.

Résultat: les professions qui requièrent le port d’un uniforme sont parmi les plus stressantes. Le métier de militaire arrive en tête de liste, suivi par ceux de pompier, de pilote d’avion de ligne et de policier.

Aux cinquième et sixième rangs: coordonnateur d’événements et responsable des relations publiques. Les cadres supérieurs, animateurs radio ou télé, journalistes et chauffeurs de taxi complètent ce palmarès.

Action et créativité

Consultante en relations publiques depuis trois ans, Marie-Annick Boisvert a aussi œuvré comme planificatrice d’événements pendant 10 ans avant d’occuper un important poste de gestionnaire dans une agence de publicité et de travailler comme chroniqueuse-animatrice à la radio. Quatre des dix emplois que CareerCast range parmi les plus stressants!

Est-elle accro au stress? «Pas vraiment. Mais j’aime l’action et je suis une personne créative. C’est ce qui me motive.»

Elle se dit surprise que les métiers de coordonnateur d’événements et de relationniste soient considérés comme parmi les plus stressants. «Pour moi, ce n’est pas stressant. Quand on organise un événement, le stress est très élevé le jour du montage. Tout doit être fait à temps même s’il y a toujours des problèmes. Mais le reste du temps, le stress n’est pas élevé.»

Et en cas de pépin, elle a appris à se concentrer sur les solutions et à lâcher prise sur ce qui échappe à son contrôle.

Être à sa place

Si la consultante est aussi imperméable au stress inhérent à ses fonctions professionnelles, c’est probablement parce qu’elle est dans son élément.

«Le stress, c’est subjectif», explique en effet Pierrette Desrosiers, conseillère en ressources humaines agréée, psychologue du travail et coach d’affaires. «Ce qui peut être terriblement stressant pour quelqu’un – parler en public, par exemple – peut être au contraire ce qui nourrit un autre travailleur. Il y a des gens qui ont besoin que ça bouge, qui aiment être sur le fil du rasoir pour se sentir en vie.»

Cette adéquation entre les individus et les exigences de leur emploi est déterminante dans le degré de stress ressenti. Or, les classements comme celui de CareerCast ne permettent pas de la mesurer. De plus, toutes les formes de stress ne sont pas nocives. Le corps humain est fait pour vivre des périodes de tension, puis retourner à un état de détente, comme l’explique la spécialiste de la productivité et du bien-être au travail.

S’accorder des moments de repos constitue justement le secret de Marie-Annick Boisvert. «Il faut s’occuper de soi, savoir décrocher. Quand on travaille fort, il faut qu’il y ait des retours de balancier.» L’ex-planificatrice devenue relationniste est décidément devenue un maître dans l’art de gérer la pression.