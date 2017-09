Octobre 2017: voici les jeux gratuits Xbox et PlayStation

Vous avez un compte Xbox Live Gold ou PlayStation Plus? Tous les mois, Microsoft et Sony vous offrent un cadeau: une sélection de jeux gratuits.

Évidemment, il faut payer un abonnement annuel à Xbox Live Gold ou PlayStation Plus pour pouvoir profiter des titres gratuits, mais on est rapidement récompensé.

Le mois prochain, les gamers vont pouvoir profiter de Metal Gear Solid V: Phantom Pain sur PS4 et Gone Home sur Xbox One.

Voici tous les titres qui seront disponibles, selon Polygon:

Playstation Plus

Metal Gear Solid V: Phantom Pain

Amnesia: Collection

Monster Jam Battlegrounds (PS3)

Hustle Kings (PS3)

Hue (PS Vita/PS4)

Sky Force Anniversary (PS Vita/PS3/PS4)

Les jeux devraient être disponibles à partir du 5 octobre.

Xbox Live Gold

Gone Home

The Turning Test (16 octobre au 15 novembre)

Rayman 3: Hoodlum Havoc (Xbox 360)

Medal of Honor: Airborne (16 octobre au 15 novembre)

Bon gaming!