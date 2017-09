Plus de 120 artistes à Coup de cœur francophone

En novembre, la musique sera entendue partout à Montréal. Pour sa 31e édition, du 2 au 12 novembre, l’événement Coup de cœur francophone proposera des prestations de 120 artistes.

Chanteurs et musiciens d’ici, mais aussi d’Europe, se relayeront sur l’une des 19 scènes liées au festival, six de plus qu’en 2016.

Plusieurs d’entre eux profiteront de l’occasion pour offrir un spectacle-lancement, qu’on pense à Philippe Brach, La Bronze, Mara Tremblay ou encore Daran.

La présence française sera assurée par Cali, Columbine, Juniore, Halo Maud, Cliché et Erwan Pinard.

Parmi les événements à surveiller, les membres de Vilain Pingouin – Rudy Caya en tête – souligneront les 50 ans du Café Campus avec un concert dans cette salle mythique le 4 novembre.

Les Chanteurs du village et leurs invités seront quant à eux «De tout cœur avec Petite-Vallée» au Lion d’Or, le 6 novembre, pour un spectacle-bénéfice.

Aussi, «Corps Amours Anarchie», un mariage entre les chansons de Léo Ferré et la danse contemporaine, prendra d’assaut la 5e Salle de la Place des Arts les 8 et 9 novembre. Le répertoire de la regrettée légende française sera notamment interprété par Bïa, Alexandre Désilets et Philippe B.

Pour consulter la programmation complète du festival: coupdecoeur.ca.