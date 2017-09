Pourquoi j'écris

Chaque semaine, je vous partage quelques mots, plus ou moins 500 pour être plus précis. Chaque semaine, j’ouvre un petit casier dans l’immense bureau de poste qu’est devenu ma tête. Une opinion, un souvenir, un souhait, je ne me donne pas vraiment de barrière. Mon premier feeling est souvent celui que je vais suivre.

Chaque semaine, j’écris et parfois je me demande pourquoi. Pourquoi ce besoin viscéral d’étendre des mots, allonger des idées, meubler le doute? Même si je pratique le métier d’auteur depuis plusieurs années, je n’ai toujours pas réussi à répondre réellement à cette question.

Pourquoi ai-je tant besoin d’écrire? Je n’ai pourtant pas eu une enfance ou j’étais laissé de côté, ce qui pourrait expliquer mon si grand besoin d’attention. Mais, non, il n’en est rien. Ce n’est pas non plus parce que je suis comme ces grands poètes à la Baudelaire et Nelligan qui ont été dévorés par ce qui s'appelait le spleen, le mal de vivre.

Rien de tout ça. J’aime peut-être juste écrire. J’aime peut-être juste ce petit moment où les mots donnent une pause à mes doutes et où le temps n’existe pas vraiment. J’aime peut-être juste le son à la fois doux et saccadé de mes doigts sur le clavier. J’aime peut-être juste avoir une autre raison d’être vivant.

Car, après tout, je ne suis pas indispensable à la survie de l’espèce. Si demain nous apprenions qu’un météorite fonce directement sur la terre, Simon Delisle et sa chronique Par 4 chemins ne serait pas dans le top de la liste de l’arche de Noé 2.0.

Plusieurs d’entre vous m’avez écrit depuis que j’ai débuté cette aventure dans le 24 heures, j’en ai même déjà fait un sujet, et sachez que rien ne me fait plus plaisir que de lire vos retours sur mes chroniques.

Mais ce n’est pour ça que j’écris. Ce n’est pas pour être connu, ce n’est pas pour l’argent, c’est avant tout pour moi. Si l’humour est pour moi une façon de passer à travers les moments difficiles de la vie, l’écriture est une façon de la comprendre. Comme un bouclier fermement attaché à mon avant-bras qui me permet de dompter cette bête féroce qu’est le destin.

Une phrase n’existe pas si elle ne fait pas naitre quelque chose en moi. Comme un immense coup de cymbale qui fait résonner son écho, en partant de mon ventre pour ensuite passer par mon cœur et ma tête pour finalement sortir au bout de mes doigts.

J’espère ne jamais réellement comprendre pourquoi j’écris et n’avoir que de petits indices. J’espère ne jamais me complaire dans mon travail, tomber sur le pilote automatique, qui amène ma tête du point A au point B.

Je vois ce questionnement comme l’essence même de l’écriture. Avoir envie de crier sans faire de bruit.